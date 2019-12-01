Gobierno de Morelia, aliado de las mujeres del campo: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 10:44:52

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- Con el objetivo de priorizar el dialogo y la cercanía con este importante ámbito, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, mantuvo un encuentro con el Consejo Agroalimentario de Michoacán, sector mujeres.

El encargado de la política interna del municipio, reconoció a las integrantes como un grupo de mujeres extraordinarias que producen, emprenden y generan desarrollo para Morelia y Michoacán.

En este marco, informó las acciones —como apoyos para la producción y atención a caminos rurales— que la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, realiza en beneficio del campo moreliano.

El futuro del campo, de la economía y del desarrollo no se puede construir sin las mujeres, enfatizó el secretario.

Finalmente, Yankel Benítez destacó que el resultado de la reunión fue fortalecer un vínculo directo con el sector mujeres del Consejo Agroalimentario de Michoacán, para que su voz sea escuchada y atendida en las acciones para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.