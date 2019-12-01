Gobierno de Morelia alcanza mil apoyos oncológicos para mujeres con cáncer de mama

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Con la entrega de 184 apoyos, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, llegó este día a la cifra histórica de mil apoyos oncológicos entregados a mujeres que enfrentan o han enfrentado el cáncer de mama.

Esta sexta entrega de apoyos de la actual administración incluyó 175 prótesis mamarias externas, siete mangas oncológicas y dos guantes para linfedema. Entre 2021 y 2023 se otorgaron 355 apoyos, mientras que de 2024 a 2026 se sumaron otros 645, como parte del acompañamiento a mujeres en distintas etapas de su atención y recuperación.

Durante el encuentro, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, destacó que la atención después del cáncer también debe considerar el bienestar personal y emocional. “Superar una enfermedad o atravesar un tratamiento no significa que todas las heridas hayan sanado”, expresó, al reconocer que cada mujer vive un proceso de recuperación distinto, que merece atención y acompañamiento.

Por su parte, el director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, informó que durante la campaña Morelia en Rosa se realizaron 15 actividades en coordinación con dependencias municipales. Entre ellas destacó una caminata con más de tres mil participantes, una Feria Rosa que recaudó 35 mil pesos y clases organizadas por 18 gimnasios y estudios, que reunieron cerca de 40 mil pesos adicionales.

El director José Manuel Álvarez reconoció además la participación de empresas y ciudadanía en esta campaña, particularmente de Harinera Monarca y Operadora del Campo Mexicano (OCAMSA), que donaron conjuntamente 40 prótesis mamarias. Estas aportaciones permitieron complementar los recursos reunidos mediante las actividades de octubre.

La beneficiaria Laura Elena Chamu Salmerón compartió su experiencia frente al cáncer de mama y el significado de recibir este apoyo. “Es una oportunidad para recuperar parte de nuestra seguridad, abrazar nuestro cuerpo y recordar que seguimos siendo mujeres completas, valiosas y llenas de vida”, expresó al agradecer el acompañamiento recibido.

Con esta sexta entrega, el Gobierno de Morelia alcanza mil apoyos oncológicos otorgados desde 2021, mediante una labor que reúne a instituciones, empresas y ciudadanía. El DIF Morelia continuará impulsando acciones que respondan a las necesidades de las mujeres durante y después del cáncer de mama, con atención a su bienestar y calidad de vida.