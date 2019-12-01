Gobierno de Morelia acerca servicios gratuitos con la 3ª Jornada de Salud Bucal

Gobierno de Morelia acerca servicios gratuitos con la 3ª Jornada de Salud Bucal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:28:27
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Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Con el compromiso de acercar servicios de salud a todos los sectores de la población, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, anunció la realización de la 3ª Jornada de Salud Bucal, una iniciativa coordinada por la Clínica Poniente del municipio, que permitirá a cientos de familias acceder a atención odontológica gratuita.

La jornada se llevará a cabo el próximo 24 de abril, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, en las instalaciones de la Clínica Poniente, y está dirigida a bebés, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores que requieran atención bucodental, especialmente quienes no cuentan con los recursos económicos para acceder a estos servicios.

Jorge Murgía Magaña, Director de la Clínica Poniente, señaló que este esfuerzo es resultado de la suma de voluntades entre el Ayuntamiento y 13 instituciones especializadas, entre ellas asociaciones civiles, colegios de profesionistas y escuelas de odontología, lo que permitirá ofrecer una amplia gama de servicios de calidad sin costo para la población.

“Durante la jornada, se brindarán consultas, limpiezas dentales, aplicación de flúor, resinas, extracciones, tratamientos de endodoncia, así como valoraciones integrales y acciones preventivas como la detección oportuna de cáncer oral. Además, se entregarán kits de higiene bucal para fortalecer el autocuidado entre las y los asistentes”, explicó Murgía Magaña.

Asimismo, señaló que, como parte de esta estrategia de apoyo social, también se contempla la donación de 150 prótesis dentales a personas que lo requieran, así como la realización de diversos tratamientos especializados que, en condiciones normales, representan un gasto significativo para las familias.

Finalmente, el funcionario señaló que este tipo de jornadas permiten reducir la brecha en el acceso a servicios de salud, al tiempo que fomentan la prevención y el cuidado oportuno, evitando complicaciones mayores y mejorando la calidad de vida de la población.

Se estima la asistencia de entre 800 y mil personas, consolidando esta jornada como un espacio de atención integral que refleja el interés del Gobierno de Morelia por impulsar acciones concretas en beneficio de la salud y bienestar de las y los morelianos.

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