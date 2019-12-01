Gobierno de Michoacán y sindicatos logran acuerdos en servicios de salud

Gobierno de Michoacán y sindicatos logran acuerdos en servicios de salud
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 16:00:53
Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2025.- Tras una mesa de trabajo sostenida la tarde del martes 14 de octubre entre autoridades del sector salud, Gobierno de Michoacán y representantes sindicales, se alcanzaron acuerdos que permitieron suspender el paro laboral que mantenían trabajadores en oficinas administrativas y en el Centro de Salud ubicado en el centro de Morelia.

Guadalupe Pichardo Escobedo, Josefina Molina Ponce y Pablo Figueroa informaron que entre los principales avances se acordó una ruta para atender la demanda de dignificación laboral, pendiente desde hace tres años. En este punto, se estableció que el delegado del IMSS Bienestar en Michoacán, Axayacátl Marín, gestionará una reunión con autoridades federales para definir los mecanismos que permitan avanzar en el proceso.

Por parte del Gobierno del Estado, el director de Gobernación, Ricardo Palominos, se comprometió a impulsar ante el Congreso local la inclusión de recursos para la dignificación laboral en el próximo presupuesto. En tanto, el secretario de Salud, Elías Ibarra, señaló que ya se trabaja con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en una propuesta que contemple dos etapas, que comenzará con el personal no transferido y posteriormente el que pasará a IMSS Bienestar.

Entre otros acuerdos se incluyó la gestión de recursos para las medidas de fin de año del personal formalizado y el pago de prestaciones al personal transferido antes de concluir 2025. Además, se revisará el abasto completo de uniformes en una nueva mesa de trabajo programada para la próxima semana.

