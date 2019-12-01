Gobierno de Michoacán y Ayuntamiento de Morelia realizan operativo para evitar el comercio informal en el Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 11:59:48

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- El Gobierno de Michoacán privilegia el diálogo y la construcción de acuerdos con los comerciantes ante cualquier intento de instalación de puestos informales en el Centro Histórico de Morelia, al tiempo que mantiene un operativo preventivo para garantizar el orden y el cumplimiento de la normativa vigente.

Elementos de la Guardia Civil y de la Policía de Morelia mantienen presencia permanente en el primer cuadro de la capital michoacana, particularmente en las inmediaciones de la plaza Melchor Ocampo, con el propósito de evitar la instalación de comercio en espacios públicos no autorizados.

La administración estatal reiteró que la prioridad es mantener abiertos los canales de comunicación con comerciantes locales y foráneos, privilegiando el entendimiento y la concertación antes que cualquier medida de confrontación.

Las autoridades estatales y municipales reiteran que en Morelia se encuentra vigente un reglamento que prohíbe el comercio en la vía pública dentro del primer cuadro de la ciudad, disposición encaminada a preservar el orden, la movilidad y condiciones adecuadas para habitantes, comerciantes establecidos y visitantes.

En este sentido, hicieron un llamado respetuoso a las organizaciones y comerciantes para atender las disposiciones vigentes y evitar la colocación de puestos en espacios que no están autorizados para esta actividad.

El Gobierno estatal reiteró su disposición de mantener el diálogo como la principal vía para atender cualquier diferencia y alcanzar acuerdos que permitan conciliar las actividades comerciales con la protección y conservación del Centro Histórico.