Gobierno de Michoacán y Ayuntamiento de Morelia realizan operativo para evitar el comercio informal en el Centro Histórico

Gobierno de Michoacán y Ayuntamiento de Morelia realizan operativo para evitar el comercio informal en el Centro Histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 11:59:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- El Gobierno de Michoacán privilegia el diálogo y la construcción de acuerdos con los comerciantes ante cualquier intento de instalación de puestos informales en el Centro Histórico de Morelia, al tiempo que mantiene un operativo preventivo para garantizar el orden y el cumplimiento de la normativa vigente.

Elementos de la Guardia Civil y de la Policía de Morelia mantienen presencia permanente en el primer cuadro de la capital michoacana, particularmente en las inmediaciones de la plaza Melchor Ocampo, con el propósito de evitar la instalación de comercio en espacios públicos no autorizados.

La administración estatal reiteró que la prioridad es mantener abiertos los canales de comunicación con comerciantes locales y foráneos, privilegiando el entendimiento y la concertación antes que cualquier medida de confrontación.

Las autoridades estatales y municipales reiteran que en Morelia se encuentra vigente un reglamento que prohíbe el comercio en la vía pública dentro del primer cuadro de la ciudad, disposición encaminada a preservar el orden, la movilidad y condiciones adecuadas para habitantes, comerciantes establecidos y visitantes.

En este sentido, hicieron un llamado respetuoso a las organizaciones y comerciantes para atender las disposiciones vigentes y evitar la colocación de puestos en espacios que no están autorizados para esta actividad.

El Gobierno estatal reiteró su disposición de mantener el diálogo como la principal vía para atender cualquier diferencia y alcanzar acuerdos que permitan conciliar las actividades comerciales con la protección y conservación del Centro Histórico.

Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un joven en su domicilio de Zamora, Michoacán 
Continúa la búsqueda de Ma. Elvia, adulta mayor desaparecida hace 13 días en Uruapan, Michoacán
Fiscalía pone en marcha el Laboratorio de Innovación en Procuración de Justicia en Querétaro
Servicio Social: solicitan apoyo para identificar a hombre localizado sin vida en Pátzcuaro, Michoacán
Más información de la categoria
Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos
Michoacán: Morón y PT preparan respaldo a Torres Piña; acuerdo se concretaría en próximos días
AMLO reaparece desde Palenque, hace balance de su gobierno y presenta nuevo libro sobre la historia de México
Cruz Medina muestra en aniversario del Generalísimo Morelos una nueva Guardia Civil: GOE, blindados y poder táctico para proteger a Michoacán