Gobierno de Michoacán siembra mil ejemplares de achoque en el lago de Pátzcuaro

Gobierno de Michoacán siembra mil ejemplares de achoque en el lago de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:02:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Con el objetivo de recuperar el achoque, especie endémica en peligro de extinción, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) realizó por primera vez la siembra de mil ejemplares en el lago de Pátzcuaro.

El director de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos del Gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, para el rescate integral de este cuerpo de agua.

“Esta es una labor importante para la conservación de nuestras especies endémicas. Lograr la reproducción en cautiverio del achoque y su liberación representa un avance significativo en la recuperación del lago”, señaló.

Los organismos fueron producidos en cautiverio en coordinación con la granja “Kuruchq Urapiti”, ubicada en la isla de La Pacanda, y cuentan con edades que van de los 3 a los 9 meses, lo que favorece su adaptación al entorno natural.

El funcionario estatal subrayó que estas acciones forman parte de un trabajo integral que incluye la rehabilitación de canales y manantiales, así como la reproducción de especies nativas como el pez blanco, la acúmara y el propio achoque.

Mediante estos esfuerzos, el Gobierno de Michoacán consolida su política de rescate ambiental, priorizando la regeneración de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad en la región lacustre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto responsable del homicidio de una mujer en la colonia Ampliación Leandro Valle, de Morelia, Michoacán
Detienen en Apatzingán, Michoacán a cinco sujetos en posesión de sustancias ilícitas
Asegura la Policía Morelia decenas de paquetes sospechosos en el Centro de la ciudad
Abandonan a recién nacido en bote de basura del Tec de Ecatepec
Más información de la categoria
Asegura la Policía Morelia decenas de paquetes sospechosos en el Centro de la ciudad
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen
“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Comentarios