Gobierno de Michoacán siembra mil ejemplares de achoque en el lago de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:02:42

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Con el objetivo de recuperar el achoque, especie endémica en peligro de extinción, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) realizó por primera vez la siembra de mil ejemplares en el lago de Pátzcuaro.

El director de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos del Gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, para el rescate integral de este cuerpo de agua.

“Esta es una labor importante para la conservación de nuestras especies endémicas. Lograr la reproducción en cautiverio del achoque y su liberación representa un avance significativo en la recuperación del lago”, señaló.

Los organismos fueron producidos en cautiverio en coordinación con la granja “Kuruchq Urapiti”, ubicada en la isla de La Pacanda, y cuentan con edades que van de los 3 a los 9 meses, lo que favorece su adaptación al entorno natural.

El funcionario estatal subrayó que estas acciones forman parte de un trabajo integral que incluye la rehabilitación de canales y manantiales, así como la reproducción de especies nativas como el pez blanco, la acúmara y el propio achoque.

Mediante estos esfuerzos, el Gobierno de Michoacán consolida su política de rescate ambiental, priorizando la regeneración de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad en la región lacustre.