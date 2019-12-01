Gobierno de Michoacán mantiene diálogo con productores del campo y transportistas para atender sus demandas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- El Gobierno del Estado mantiene un diálogo abierto y permanente con productores del campo y transportistas de Michoacán, con el objetivo de escuchar y atender de manera puntual sus diversos planteamientos, afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna estatal precisó que, al momento, el único bloqueo carretero registrado se presenta en la caseta de Contepec, sobre la Autopista de Occidente, en los límites entre Michoacán y el Estado de México, mismo que es realizado por transportistas provenientes de la entidad mexiquense.

Raúl Zepeda explicó que esta movilización es de carácter federal, ya que sus exigencias están dirigidas principalmente hacia la Guardia Nacional, además de incluir demandas relacionadas con el costo de los combustibles, temas que corresponden al ámbito de competencia federal.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno de Michoacán se mantiene atento a la evolución de la manifestación, privilegiando en todo momento la comunicación institucional para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y a las actividades productivas de la región.

“El Gobierno del Estado reitera su disposición al diálogo como la vía idónea para la construcción de acuerdos. Hacemos un llamado respetuoso a privilegiar la atención de las demandas sin afectar a terceros y garantizando el libre tránsito por las distintas vías de comunicación”, señaló el secretario de Gobierno.

Finalmente, Zepeda Villaseñor reiteró que la administración estatal continuará coadyuvando en lo necesario para mantener la estabilidad y la gobernabilidad, siempre en apego al respeto de las manifestaciones, pero también al derecho de la población a transitar libremente por las carreteras del estado.