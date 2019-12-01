Gobierno de Michoacán expedirá escrituras gratuitas: Gladyz Butanda 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 17:42:22

Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) firmará un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) para entregar escrituras de manera gratuita en Michoacán, informó la titular de esta última dependencia, Gladyz Butanda Macías.

La firma del convenio fue anunciada por la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, quien, desde Casa Michoacán hizo entrega de 535 constancias de liquidación de vivienda al mismo número de familias michoacanas, a través del Programa de Justicia Social, impulsado por la dependencia federal a su cargo.

“Vamos a firmar un convenio con Gladyz Butanda, a fin de que el Gobierno de Michoacán expida escrituras gratuitas para las y los trabajadores al servicio del estado”, subrayó.

En respuesta al anuncio, Gladyz Butanda, quien asistió a la entrega de constancias de liquidación en respresentación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó la importancia de que se establezcan y fortalezcan puentes de interlocución con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir impulsando programas de carácter social que garanticen el derecho humano a la vivienda.

“Es un gusto ser testigo de las bondades que acompañan a la política social impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes comparten la máxima que nos inculcó Andrés Manuel López Obrador: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, enfatizó.

Las constancias de liquidación de vivienda fueron entregadas a derechohabientes del ISSSTE que se enfrentaban a créditos hipotecarios ajenos a sus posibilidades económicas, esto mediante la implementación del Programa de Justicia Social del Fovissste.