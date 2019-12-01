Gobierno de México mantiene rechazo a informe de la ONU, pero reafirma cooperación internacional

Gobierno de México mantiene rechazo a informe de la ONU, pero reafirma cooperación internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 16:04:56
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Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que el gobierno mexicano no ha modificado su postura frente al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al mencionar que continúa en desacuerdo con sus conclusiones.

La funcionaria precisó que el rechazo al contenido del documento se mantiene firme, luego de ser cuestionada sobre un posible cambio de posición hacia una mayor colaboración con instancias internacionales.

En ese sentido, explicó que no existe contradicción entre ambas posturas. Señaló que una cosa es no coincidir con el diagnóstico del comité sobre la situación de desaparición forzada en el país, y otra distinta es mantener vínculos de trabajo con organismos internacionales.

Rodríguez destacó que la cooperación con instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas no es reciente, sino que ha sido constante en temas relacionados con derechos humanos, migración y materia forense.

De esta manera, puntualizó que la posición oficial del gobierno mexicano se mantiene sin cambios: rechazo al informe del comité, pero apertura a la colaboración internacional.

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