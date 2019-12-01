Gobierno de Los Reyes refuerza acciones sociales, de salud y bienestar comunitario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 21:06:45

Los Reyes, Michoacán, a 19 de enero del 2026.– El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, continúa impulsando acciones integrales que fortalecen el bienestar de las familias reyenses, mediante apoyos sociales, gestiones en materia de salud y la mejora de espacios públicos en el municipio.

Como parte del compromiso por construir hogares más dignos, el Ayuntamiento realizó la entrega de blocks en la comunidad de Sicuicho, con el objetivo de apoyar a las familias en la mejora de su vivienda y fortalecer su patrimonio.

Las y los ciudadanos interesados en acceder a estos apoyos pueden acudir a la oficina de SEDESOL en la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

De manera paralela, el Gobierno Municipal mantiene gestiones constantes para fortalecer los apoyos en materia de salud, buscando que más familias tengan acceso a servicios médicos dignos y de calidad, al considerar que cuidar la salud es fundamental para el desarrollo y el futuro del municipio.

Asimismo, gracias a los trabajos de limpieza y mantenimiento, la Unidad Deportiva de Los Reyes ofrece hoy un espacio más limpio, seguro y adecuado para la práctica del deporte y la convivencia familiar, refrendando el compromiso de esta administración con el rescate y dignificación de los espacios públicos.

En el ámbito de la asistencia social, el DIF Municipal de Los Reyes anunció la entrega de despensas del 19 al 23 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las instalaciones del SMDIF Los Reyes, ubicadas en la antigua estación del tren, beneficiando a habitantes de diversas localidades del municipio.

Estas acciones se realizan gracias al trabajo coordinado de la Presidenta Honorífica del DIF municipal al frente de Evangelina Solís, quienes continúan trabajando con el corazón en favor de quienes más lo necesitan.

El Gobierno Municipal de Los Reyes reiteró que seguirá avanzando con acciones concretas que generen bienestar, dignidad y mejores oportunidades para todas las familias del municipio.