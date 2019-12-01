Gobierno de Los Reyes impulsa jornada gratuita de mastografías en coordinación con DIF Municipal y Secretaría de Salud de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:56:36

Los Reyes, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- La salud de las mujeres es una prioridad para el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, quien a través del Sistema Municipal DIF y la Dirección Municipal de Salud puso en marcha una jornada gratuita de mastografías en beneficio de las reyenses.

Esta acción se realiza en coordinación con el DIF Municipal de Los Reyes y con autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán, encabezada por el doctor Elías Ibarra Torres, manifestando el compromiso institucional de trabajar unidos por la prevención y el bienestar de las mujeres.

La jornada se llevará a cabo del 16 al 19 de febrero en Los Reyes (Estrados de Presidencia); el 20 de febrero en Pamatácuaro (frente a la Jefatura de Tenencia); el 23 de febrero en Sicuicho (cancha de basquetbol); y el 24 de febrero en La Palma (cancha de basquetbol), en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

La presidenta honorífica del DIF, Evangelina Solís; la asesora honorífica, Liliana Jiménez; la Dirección Municipal de Salud y el Centro de Salud invitaron a todas las mujeres a aprovechar esta campaña, recordando que la detección oportuna puede hacer la diferencia.

El Gobierno Municipal subrayó que realizarse una mastografía a tiempo puede salvar vidas, ya que permite identificar cualquier anomalía en etapas tempranas y acceder a tratamiento oportuno.

La prevención es una herramienta fundamental para reducir riesgos y brindar mayor tranquilidad a las familias.

Por ello, se hizo un llamado respetuoso a todas las mujeres del municipio y sus comunidades a acudir en las fechas y sedes programadas, aprovechar este servicio gratuito y priorizar su bienestar. Cuidarse hoy es un acto de amor propio y de responsabilidad con quienes más se quieren.