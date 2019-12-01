Gobierno de Los Reyes fortalece infraestructura educativa con apoyo de la iniciativa privada: Humberto Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 19:27:27

Los Reyes, Michoacán, a 19 de marzo del 2026.– A fin de mejorar las condiciones en los espacios educativos del municipio de Los Reyes, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, encabezó la entrega de material para el mantenimiento de escuelas, en coordinación con la empresa Grupo Merza.

Como parte de estas acciones, se logró la dotación de cubetas de pintura blanca, pintura de color e impermeabilizante para el Jardín de Niños “José Francisco Trinidad Salgado” y la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, contribuyendo a dignificar los espacios donde niñas y niños reciben su educación.

El alcalde destacó que este tipo de apoyos son resultado de la suma de voluntades entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, lo que permite avanzar de manera más eficiente en la atención de las necesidades prioritarias de la población.

“Cuando trabajamos en equipo, logramos mejores resultados para nuestras comunidades. Hoy estamos invirtiendo en nuestras escuelas, porque sabemos que la educación es la base del desarrollo de Los Reyes”, expresó Humberto Jiménez Solís.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar gestionando recursos y apoyos que fortalezcan la infraestructura educativa del municipio, con el objetivo de brindar entornos dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

El alcalde manifestó su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez reyense, impulsando proyectos que generen un impacto positivo en el presente y futuro del municipio.

Asimismo la población reconoció el trabajo y compromiso del alcalde, quien atiende de manera directa y oportuna las necesidades y planteamientos de la población, en los distintos rubros.