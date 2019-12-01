Gobierno de Los Reyes fortalece diálogo y proyectos de desarrollo en San Rafael, Humberto Jiménez expone proyectos

Gobierno de Los Reyes fortalece diálogo y proyectos de desarrollo en San Rafael, Humberto Jiménez expone proyectos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 17:37:30
Los Reyes, Michoacán a 30 de enero del 2026.- Con el objetivo de mantener un gobierno cercano y de puertas abiertas, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, recibió al Consejo de la comunidad de San Rafael para dialogar, escuchar sus planteamientos y compartir avances relevantes que impulsan el desarrollo de esta localidad.

Durante el encuentro, el alcalde destacó que el diálogo permanente con las comunidades permite construir acuerdos sólidos y atender de manera directa las necesidades de la población, reiterando que el Gobierno Municipal trabaja de la mano con la gente para generar bienestar para todas y todos.

Humberto Jiménez subrayó la importancia de San Rafael como una región agrícola altamente productiva, reconocida por el cultivo de zarzamora, fresa y caña de azúcar, actividades fundamentales para la economía local, por lo que refrendó el respaldo de su administración al campo y a las familias productoras.

Asimismo, señaló que además del impulso a las actividades agrícolas, su gobierno mantiene como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos, y expuso los proyectos de mejora que se han gestionado ante la SICT Michoacán, los cuales buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de las y los habitantes de la zona.

Finalmente, el presidente municipal destacó que gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, ha sido posible cristalizar proyectos estratégicos en beneficio de las comunidades, reiterando su compromiso de seguir trabajando con cercanía, gestión y resultados para el desarrollo integral de Los Reyes.

