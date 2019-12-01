Gobierno de Lázaro Cárdenas donará terreno para nuevo hospital del ISSSTE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 22:11:48
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 2 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura de salud y garantizar atención médica digna a las y los trabajadores del Estado, el Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas anunció la donación de un terreno para la construcción de un hospital del ISSSTE en este municipio.

El regidor Marvin Alexis Toledo Gallardo informó que esta decisión responde a una demanda histórica de derechohabientes y trabajadores del propio Instituto, quienes han señalado la necesidad de contar con instalaciones adecuadas. Reiteró el compromiso del Ayuntamiento de brindar mejores servicios médicos a la población costeña y a las familias de la región Sierra-Costa de Michoacán y la Costa Grande de Guerrero.

En reunión con representantes de derechohabientes, Toledo Gallardo subrayó que la administración municipal mantendrá un trabajo coordinado con el ISSSTE para consolidar este proyecto, que representa un beneficio directo para miles de personas que dependen de este sistema de salud.

Será en la sesión ordinaria de cabildo programada para el jueves 4 de septiembre cuando se analice y, en su caso, se apruebe la donación del inmueble ubicado en el Paseo de “Las Parotas”, destinado a la construcción de la nueva clínica del ISSSTE, reafirmando así el compromiso de este gobierno con la salud de las y los ciudadanos.

