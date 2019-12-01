Gobierno de Julio César Conejo Alejos impulsa transporte gratuito para estudiantes de Morelos a Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 16:43:03

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de abril del 2026.- Con el firme compromiso de atender las necesidades de la población y fortalecer el acceso a la educación, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, puso en marcha un programa de transporte público gratuito dirigido a estudiantes que diariamente se trasladan de Morelos a Morelia.

Este lunes el servicio inició formalmente operaciones, permitiendo que jóvenes del municipio cuenten con un autobús digno y seguro para continuar con su formación académica sin que el factor económico sea una limitante.

Previamente, ayer se llevó a cabo el acto de arranque del programa, en el que se contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de la Iglesia Católica, quienes atestiguaron este importante esfuerzo social.

El edil destacó que su administración es un gobierno con causa y en movimiento, enfocado en generar acciones concretas que impacten positivamente en la vida de las familias morelenses.

“Invertir en educación es sembrar hoy para cosechar un mejor futuro para nuestro municipio”, expresó el alcalde.

Asimismo, el presidente municipal reconoció y agradeció a la ciudadanía que ha cumplido puntualmente con el pago del impuesto predial, ya que estos recursos han permitido hacer realidad este programa.

“Gracias a la confianza de nuestra gente y al cumplimiento de sus contribuciones, hoy nuestras y nuestros estudiantes cuentan con transporte gratuito para continuar sus estudios en Morelia. Su dinero se está utilizando de manera responsable, en acciones que verdaderamente benefician al pueblo”, subrayó.

El Gobierno Municipal de Morelos refrendó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la comunidad.