Gobierno de CDMX explica ingreso de Cuauhtémoc Blanco al Estadio Banorte; será multado por ir sin placas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:15:39

Ciudad de México, 31 de marzo de 2026.- El gobierno de la Ciudad de México explicó el ingreso del diputado Cuauhtémoc Blanco al Estadio Azteca a bordo de su vehículo durante el partido entre México y Portugal, señalando que su acceso estuvo permitido bajo un esquema de excepción.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, el operativo de “última milla” implementado en las inmediaciones del estadio no aplica para personas que cuentan con palcos o derechos vinculados a estos espacios, condición bajo la cual se autorizó el acceso del exfutbolista.

No obstante, las autoridades confirmaron que el legislador será sancionado debido a que su vehículo circulaba sin placas. La multa correspondiente oscila entre los 800 y 1,200 pesos, conforme a la normativa vigente.

El caso ha generado atención debido a las condiciones en las que se permitió su ingreso, así como por la infracción detectada durante el operativo de seguridad.