Gobierno de Bedolla ha entregado 4 mil 842 plazas docentes: Gaby Molina

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 09:56:21

Gobierno de Bedolla ha entregado cuatro mil 842 plazas docentes: Gaby Molina

Luis Manuel Guevara / Noventa Grados

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre del 2025

La secretaria de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, informó que durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se han asignado cuatro mil 842 plazas docentes en apego a la normatividad vigente, pues anteriormente se entregaban por presión de expresiones sindicales o por actos de corrupción.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal señaló que del inicio de la administración estatal en 2021 a 2025 se han realizado más de 29 mil 300 acciones de justicia laboral, hace dos semanas se entregaron cerca de 500 espacios a docentes de preescolar.

Añadió, es de conocimiento de la autoridad que un ex secretario de educación del gobierno anterior ha agitado movilizaciones y mencionado que las plazas automáticas pueden seguir entregándose, lo cual, dijo, es falso.

Gaby Molina explicó que hay dos tipos de vacantes para que una plaza pueda otorgarse, la presupuestal (cuando en una escuela, un salón se queda sin maestro), y la laboral (cuando hay disponible una plaza con dinero para pagar el sueldo del maestro).

Para asignar una vacante se sigue el siguiente proceso: cada escuela expone su necesidad, el área de planeación valida si en la escuela donde hay vacante se justifica un docente, personal libera a USICAMM las vacantes presupuestales, UESICAMM asigna la vacante al nuevo docente en la escuela validada por planeación, finalmente, el nivel presenta al nuevo docente en su escuela.

Recordó que fue el 15 de mayo del 2019 cuando se abroga la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto; el 30 de septiembre se publicó la Ley General de Educación y la Ley de la USICAMM, con lo que se crea la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Recalcó que fue a partir del 2022 cuando se comenzó a aplicar dicha normativa para asignación de plazas docentes conforme a la ley.

La secretaria de educación recalcó que USICAMM es árbitro que supervisa la legalidad del proceso; en Michoacán se otorgan puntos a los aspirantes para ordenar el listado: 15 puntos por cursos, 15 por experiencia, 15 por ser normalistas, 25 por promedio, 30 por conocimientos.