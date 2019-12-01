Gobierno de Apatzingán realiza la primera Feria de la Paz con servicios y apoyos para la comunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 14:56:02

Apatzingán, Michoacán, a 17 de marzo 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán llevó a cabo la primera Feria de la Paz, una jornada de atención ciudadana en la que distintas dependencias acercaron servicios y apoyos directamente a la población.

Durante el evento, encabezado por la presidenta municipal Fanny Arreola, se brindó atención a las familias desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, con el objetivo de facilitar trámites, orientación y apoyos sociales a la comunidad.

Como parte de esta jornada se realizó la entrega de dos créditos del programa Fuerza Mujer, además de una silla de ruedas, despensas, medicamentos y diversos servicios proporcionados por las dependencias participantes.

Las Ferias de la Paz forman parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y acercar programas de bienestar a las colonias del municipio.

Autoridades municipales informaron que esta actividad es la primera de diez ferias que se estarán realizando en distintas zonas de Apatzingán, con el propósito de garantizar que más familias puedan acceder a apoyos y servicios sin necesidad de trasladarse a las oficinas gubernamentales.

Con estas acciones, el Gobierno de Apatzingán reafirma su compromiso de seguir generando espacios de atención directa para la ciudadanía y promover el bienestar de las familias del municipio.