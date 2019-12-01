Gobierno de Apatzingán realiza 100 esterilizaciones en jornada de bienestar animal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:33:43
Apatzingán, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- El Gobierno de Apatzingán, a través de la Dirección de Medio Ambiente, llevó a cabo con éxito la 3ª Campaña de Esterilización Canina y Felina, realizada en el módulo deportivo de la colonia Rubén Romero.

Durante esta jornada se realizaron 100 esterilizaciones, contribuyendo de manera directa al control responsable de la población animal y al fortalecimiento de una cultura de bienestar y cuidado en el municipio.

La campaña inició a las 8:00 de la mañana y contó con la participación activa de la ciudadanía, quienes atendieron los requisitos establecidos, entre ellos cita previa, ayuno de 8 horas para las mascotas y cumplimiento de las condiciones sanitarias necesarias para garantizar un procedimiento seguro.

Durante la jornada, se ofrecieron servicios veterinarios accesibles a la población, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la salud pública, la prevención del abandono y el trato digno hacia los animales.

La administración municipal reconoce la respuesta responsable de las y los apatzinguenses, reiterando que este tipo de campañas forman parte de una estrategia permanente para fomentar el bienestar animal en Apatzingán.

