Gobierno de Apatzingán lanza convocatoria para diseñar el Monumento a la Mujer Rural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 11:55:46

Apatzingán, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán anunció la apertura de la convocatoria dirigida a jóvenes artistas, diseñadores y creadores para participar en el diseño del Monumento a la Mujer Rural, una iniciativa que busca reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del municipio.

Durante una rueda de prensa, la presidenta municipal Fanny Arreola explicó que la convocatoria estará abierta a jóvenes interesados en expresar, a través del arte, el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la vida pública y productiva de Apatzingán.

“Queremos invitar a todas y todos los jóvenes que dibujan, diseñan o tienen inquietudes creativas a participar en la construcción del diseño de lo que será este monumento”, expresó.

La alcaldesa señaló que la decisión de dedicar este espacio a la mujer rural responde a la identidad productiva del municipio, donde la agricultura —especialmente el cultivo de limón— representa una de las principales actividades económicas.

En ese sentido, destacó que muchas mujeres participan activamente en estas labores.

“El monumento debe reflejar el trabajo de las mujeres y lo importante que es su contribución a la vida pública de Apatzingán”, subrayó.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, las propuestas deberán enviarse por correo electrónico incluyendo los datos del participante, ya que el diseño ganador contará con registro de derechos de autor.

El proyecto seleccionado recibirá un premio de 15 mil pesos en efectivo, además del reconocimiento de autoría del monumento que será colocado en la glorieta de Constitución Sur, frente al parque Amanecer.

La obra formará parte del patrimonio cultural del municipio, por lo que el ganador firmará un documento que formalice su incorporación como pieza representativa de la identidad de Apatzingán.

El cierre de la convocatoria será el 17 de abril a las 11:59 de la noche, y las bases serán difundidas en los distintos niveles educativos del municipio para fomentar la participación de las juventudes.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Apatzingán busca impulsar la participación creativa de los jóvenes y rendir homenaje a las mujeres que, desde el campo y la vida cotidiana, contribuyen al desarrollo de la región.