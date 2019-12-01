Gobierno de Apatzingán inaugura el Bioparque Chandio junto al Gobernador de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 21:31:19

Apatzingán, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán, encabezado por la presidenta Fanny Arreola, inauguró este día el Bioparque Chandio, un proyecto estratégico de recuperación de espacio público que fortalece el desarrollo social, ambiental y productivo del municipio.

El evento contó con la presencia del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, así como de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gladys Butanda Macías, autoridades estatales y municipales, representantes educativos y ciudadanía en general.

Durante su mensaje, la presidenta municipal recordó el 22 de octubre de 2024 como la fecha en que este proyecto comenzó a gestarse, calificándolo como un acto de justicia social que hoy se concreta en beneficio de las más de 127 mil personas que habitan Apatzingán, particularmente de los más de 60 mil niñas, niños y jóvenes del municipio.

El Bioparque Chandio integra infraestructura ambiental y recreativa de alto impacto: una plaza de acceso con fuente, senderos de más de 1,300 metros lineales, más de 1,400 árboles reforestados, más de 80 plantas endémicas, luminarias solares, sistema de biodigestor para operación sustentable, cisterna con capacidad superior a 50 mil litros, senderos deportivos, tirolesa de más de 150 metros, foro para eventos culturales, módulos comerciales para emprendedores locales, oficinas administrativas, enfermería y accesibilidad universal.

La secretaria Gladys Butanda Macías destacó que el proyecto fue fortalecido mediante talleres de participación ciudadana y alineado a la Ley de Movilidad del estado, incorporando mejores prácticas ambientales y accesibilidad para personas con discapacidad.

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública señaló que la recuperación de la Laguna de Chandio representa identidad, convivencia y construcción de oportunidades.

En su intervención, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que la recuperación de espacios públicos forma parte del Fondo para la Paz, el cual no solo fortalece la seguridad con equipamiento, sino que apuesta por la reconstrucción del tejido social mediante salud, educación y espacios recreativos.

Con esta obra, el Gobierno de Apatzingán reafirma su compromiso de gestionar y articular esfuerzos con el estado para impulsar infraestructura que conecta, fortalece la convivencia y dignifica la vida de las familias.