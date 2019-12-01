Gobierno de Apatzingán atiende incendio con trabajo coordinado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 20:05:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán informa que, tras el reporte de un incendio registrado la noche de ayer alrededor de las 10:30 de la noche, se activaron de manera inmediata las acciones de atención y control correspondientes.

Desde el primer momento, distintas áreas del Ayuntamiento trabajan de manera coordinada para atender la situación y contribuir a la mitigación del incendio.

En estas labores participan elementos de Bomberos, así como personal de CAPAMA, Servicios Municipales, Obras Públicas y Parques y Jardines, quienes se mantienen desplegados en apoyo a las tareas operativas necesarias.

Las acciones implementadas tienen como objetivo fortalecer la respuesta institucional, contener riesgos y brindar la atención necesaria ante esta contingencia.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando en coordinación con las áreas involucradas hasta dar seguimiento puntual a la situación y salvaguardar el bienestar de la población.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada.

Noventa Grados
Comentarios