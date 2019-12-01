Gobierno de Apatzingán atiende incendio con trabajo coordinado

Apatzingán, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán informa que, tras el reporte de un incendio registrado la noche de ayer alrededor de las 10:30 de la noche, se activaron de manera inmediata las acciones de atención y control correspondientes.
Desde el primer momento, distintas áreas del Ayuntamiento trabajan de manera coordinada para atender la situación y contribuir a la mitigación del incendio.
En estas labores participan elementos de Bomberos, así como personal de CAPAMA, Servicios Municipales, Obras Públicas y Parques y Jardines, quienes se mantienen desplegados en apoyo a las tareas operativas necesarias.
Las acciones implementadas tienen como objetivo fortalecer la respuesta institucional, contener riesgos y brindar la atención necesaria ante esta contingencia.
El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando en coordinación con las áreas involucradas hasta dar seguimiento puntual a la situación y salvaguardar el bienestar de la población.
Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada.