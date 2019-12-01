Gobierno de Alma Mireya González Sánchez fortalece acciones de limpieza y mejora urbana en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 18:18:47

Quiroga, Michoacán, a 13 de abril del 2026.- Para dignificar los espacios públicos y fomentar la convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Quiroga, encabezado por la presidenta Alma Mireya González Sánchez, llevó a cabo labores de limpieza y mantenimiento en la Plaza Belisario Domínguez, uno de los puntos más representativos del municipio.

Estas acciones forman parte del programa #QuirogaLimpio, mediante el cual se implementan brigadas permanentes de limpieza, así como campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer la cultura del cuidado del entorno y el adecuado manejo de residuos.

La alcaldesa destacó que su administración trabaja de manera constante para construir un municipio más ordenado, limpio y agradable para todas y todos, por lo que además se ha reforzado el servicio con nuevo equipo que permite hacer más eficientes estas tareas.

“Estamos comprometidos con mejorar la imagen urbana de Quiroga, pero también es fundamental la participación de la ciudadanía. Cuidar nuestras calles, no tirar basura y mantener limpios nuestros espacios es una responsabilidad compartida”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a las y los quiroguenses a sumarse a estas acciones, haciendo equipo por su municipio y contribuyendo a mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Con el programa #QuirogaLimpio, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias que promuevan el bienestar, la salud y la calidad de vida de las familias de Quiroga.