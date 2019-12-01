Gobierno de Alfonso Martínez fortalece programas de prevención y apoyo a mujeres

Gobierno de Alfonso Martínez fortalece programas de prevención y apoyo a mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 20:10:36
Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Con el compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó una reunión de trabajo en la que se revisaron acciones puntuales a desarrollar para cumplir con este objetivo.

Durante este encuentro, se presentaron detalles del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SMPASEVM), un esquema transversal que integra a todas las áreas del Gobierno de Morelia y que operará mediante dos programas estratégicos: el Programa Municipal para Prevenir y Atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y el Programa Municipal contra la Trata de Personas. Ambos proyectos concentrarán acciones conjuntas de cada Secretaría y dependencia municipal, para fortalecer la seguridad y el bienestar de los sectores más vulnerables.

Alfonso Martínez refrendó el compromiso de su administración con la protección de las niñas, los niños y las mujeres. Subrayó que la violencia de género nos afecta a todos y debe enfrentarse desde todos los frentes del gobierno municipal, motivo por el cual las dependencias se sumarán a las estrategias coordinadas la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), para avanzar hacia un municipio más igualitario, libre de violencia y con oportunidades.

Es importante señalar que, desde el inicio de la administración de Alfonso Martínez, se ha trabajado de forma permanente por crear un municipio seguro para las mujeres, para reducir los indicadores de violencia en Morelia, buscando alianzas y colaboraciones con los sectores de la sociedad, así como con instituciones de diferentes niveles de gobierno, e instancias internacionales.

Noventa Grados
