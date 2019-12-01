Gobierno de Alfonso Martínez e IP impulsan generación de empleos

Morelia, Michoacán; 14 de abril de 2026.- Con el objetivo de consolidar una estrategia efectiva de vinculación entre el sector productivo y el gobierno municipal, el presidente, Alfonso Martínez Alcázar, fungió como testigo de honor en la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), orientado a fortalecer la bolsa de trabajo y ampliar las oportunidades laborales para la ciudadanía.

A través de este acuerdo, Canacintra canalizará las vacantes de sus empresas afiliadas a la Sefeco, para que sean difundidas en la plataforma municipal, facilitando así el acceso de las y los morelianos a una oferta laboral más amplia, ordenada y accesible.

Durante su mensaje, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, destacó que este esfuerzo conjunto responde a una necesidad actual del mercado laboral: mejorar los mecanismos de encuentro entre quienes buscan empleo y quienes requieren talento capacitado.

“Los industriales de Michoacán mueven gran parte de la economía de nuestro municipio y estado. Lo que nos trae el día de hoy es la firma de un convenio para poder vincularnos en la bolsa de trabajo y que los ciudadanos puedan encontrar más fácilmente un empleo, y ustedes puedan encontrar los mejores talentos, porque el municipio organiza ferias de empleo y eventos a donde la gente puede acudir”, señaló.

Asimismo, Alfonso Martínez subrayó que, ante los nuevos retos del entorno económico, es fundamental fortalecer la coordinación entre gobierno e iniciativa privada para mantener la competitividad y facilitar procesos de contratación más ágiles.

En este marco, la titular de Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, informó que la plataforma de bolsa de trabajo municipal ha permitido vincular a más de 14 mil buscadores de empleo, contribuyendo a mantener indicadores favorables en materia de ocupación. Añadió que, con el respaldo de organismos empresariales, se continúan impulsando jornadas laborales en colonias, tenencias y espacios públicos para acercar oportunidades a la población.

Aramis Sosa Cedeño, presidente de la Canacintra Morelia, junto con empresarios locales, sostuvieron un diálogo abierto con autoridades municipales, manifestando su interés por fortalecer la colaboración institucional y sumarse a los proyectos de desarrollo impulsados por el Ayuntamiento.