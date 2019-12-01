Gobierno de Alfonso Martínez da certeza jurídica a vecinos de El Terrero

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Mediante sesión del Cabildo de Morelia, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, aprobó el punto de acuerdo para convenir la escrituración de los predios de “El Terrero”, lo que otorga certeza sobre sus tierras a las y los vecinos de este conjunto habitacional popular.

En presencia de los colonos, el alcalde explicó que de esta manera se da cierre a un trámite viejo y heredado por anteriores administraciones, por lo que es de destacar que se logró un excelente acuerdo con el que los vecinos ahora tendrán certeza jurídica de su tierra.

Asimismo, los integrantes del cuerpo colegiado aprobaron la instalación de ciclopuertos en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), lo que representa un avance para usuarios y trabajadores de este importante punto de actividad, así como un impulso al uso de la bicicleta como alternativa de transporte saludable y sustentable.

En sesión subsecuente, el Cabildo aprobó el Informe de la Cuenta Pública al Tercer Trimestre de este 2025. En esta materia, la síndica Municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, destacó la existencia de finanzas sanas y equilibradas en el Ayuntamiento de Morelia.

“Tenemos un ahorro de 588 millones en nuestro municipio, llegamos a este cuarto trimestre con una liquidez suficiente y una deuda manejable”, concluyó la síndica Melissa Vásquez.