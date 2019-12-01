Gobierno de Alfonso Martínez camina de la mano de los ganaderos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 13:14:26

Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2026.- El gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se ha caracterizado por caminar de la mano de los ganaderos y apoyarlos ante las necesidades que se presentan a su sector, como actualmente es trabajar en conjunto para erradicar la presencia del gusano barrenador.

Así lo señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia, Roberto Carlos López García, durante la instalación del Comité Municipal para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado que, por directriz del alcalde Alfonso Martínez, arrancó acciones este miércoles.

La instrucción del alcalde fue reforzar un trabajo coordinado con las autoridades estatales y federales, dado que esta plaga compete a esos niveles de gobierno, pero el Ayuntamiento de Morelia siempre está dispuesto a apoyar a los ganaderos, expresó López García en el acto de instalación.

La puesta en marcha de este comité refleja la instrucción del presidente Alfonso Martínez: ante aquellos problemas que no son de índole municipal, escuchar a la población y trabajar de forma coordinada con Estado y Federación desde las capacidades del Ayuntamiento.

López García recordó que la presencia del Gusano Barrenador es un problema nacional que requiere la colaboración de todos, y en ese sentido el presidente Alfonso Martínez también instruyó a que la Clínica Municipal Poniente, dirigida por José Murguía Magaña, se incorpore al apoyo de este comité.

Durante el evento se hizo entrega simbólica de paquetes de medicamentos para prevenir o atender casos relacionados a la mencionada plaga, además que se impartió una capacitación técnica para la detección y tratamiento de casos.

A la instalación se dieron cita: el presidente de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, Abraham Cuevas Mendoza; el presidente de la Asociación Ganadera Local de Morelia, Jesús Rivera Calderón; el presidente de la Asociación Ganadera Independiente de Morelia, José Mejía Cortés; junto con los jefes y jefas de las tenencias morelianas.

Así como: el director de Ganadería de Michoacán, Francisco Carrillo Calderón; el director de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), Manuel López Rodríguez; entre otras autoridades estatales y municipales.