Gobernador y director general del IMSS reciben 407 especialistas para Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de abril del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dieron la bienvenida a Michoacán a 407 médicos especialistas que darán atención en los diferentes hospitales que tiene el servicio de salud en la entidad, así como a los siete hospitales rurales del IMSS que ahora darán atención universal a la salud.

En su intervención, el mandatario estatal dio la bienvenida a Michoacán a los nuevos médicos, aunque ya varios hicieron el internado o especialidad en este sistema de salud pero ahora ya se les otorga su plaza que “es de por vida”, lo que les otorga garantía laboral en una de las mejores y mayores instituciones de salud del mundo. del mundo orgullo nacional, dijo.

Subrayó que estos médicos van a cada rincón de Michoacán, de la Ciénaga a la Costa, Tierra Caliente, Uruapan. Además, celebró la construcción del hospital de Villas del Pedregal en Morelia, y el hospital de Zitácuaro.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, señaló que entre otros avances en Michoacán, en Uruapan se podrá ampliar los servicios de atención médica, pues se busca poder afiliar a los trabajadores agrícolas del campo de la zona aguacatera, ya que la formalización de los trabajadores del campo es fundamental para la certificación del producto.

En este sentido, destacó que hay una predicción de incremento de la Seguridad Social en el municipio pues en términos de ingresos producto del exportación, misma que debe verse replicada también en la posibilidad de asegurar a todos los trabajadores, para lo cual se cuenta con dos hospitales ahí.