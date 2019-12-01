Gobernador reconoce inversión de particulares en Michoacán, tras apertura de hotel en Uruapan

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 11:05:06

Morelia, Michoacán, a 05 de octubre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la participación de empresarios michoacanos en el desarrollo turístico de la entidad, al informar sobre la próxima inauguración formal del hotel Hilton Garden Inn en la ciudad de Uruapan, que ya comenzó operaciones.

En rueda de prensa, el mandatario estatal explicó que actualmente funcionan tres de los cinco niveles contemplados para el inmueble, mientras continúan los trabajos para completar el proyecto, que tendrá una capacidad total de 116 habitaciones.

Resaltó que la inversión corresponde a empresarios uruapenses que decidieron destinar recursos al crecimiento de su propia ciudad. Consideró que este tipo de proyectos representa una muestra de la capacidad de inversión e innovación de los empresarios michoacanos, por ello, consideró positivo que inviertan dentro del estado.

Ramírez Bedolla apuntó que la puesta en operación del hotel ocurre previo a la temporada de Noche de Muertos, que implica una alta demanda turística. En este sentido, informó que Pátzcuaro registra una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento, mientras que Morelia alcanza alrededor de 70 por ciento en reservas.

Respecto a los alojamientos mediante Airbnb, indicó que todavía existe oferta disponible en Pátzcuaro.