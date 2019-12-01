Gobernador de Coahuila anuncia arranque del tren Saltillo–Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 21:37:36

Saltillo, Coahuila, a 19 de septiembre del 2025. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión clave con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y con Andrés Lajous, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. En la mesa se revisaron los últimos detalles para poner en marcha uno de los proyectos más esperados de la región: el tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

El tren no solo significa movilidad, representa desarrollo para la región Noreste del país. Por eso, se impulsó que la proveeduría local esté contemplada en la obra.

“Solicitamos que se abriera a las empresas coahuilenses, porque queremos que esta inversión se traduzca en derrama económica, empleo y calidad garantizada con nuestra mano de obra”, destacó Jiménez.

Por su parte, la secretaria María Bárbara Cepeda y los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, Javier Díaz y Tomás Gutiérrez, han estado en comunicación permanente con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, lo que asegura que el proyecto se ha venido afinando desde hace meses con puntual seguimiento.

Las empresas encargadas de su construcción son Grupo Carso, junto con FCC Construcción, que ganó la licitación para construir un tramo de este tren de pasajeros en la ruta Saltillo-Santa Catarina (Nuevo León).