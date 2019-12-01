Gobernador confirmó reunión con aspirantes a la Coordinación de la 4T en Michoacán

Gobernador confirmó reunión con aspirantes a la Coordinación de la 4T en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 10:50:16
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Morelia, Michoacán, a 06 de junio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó haber sostenido una reunión con algunos aspirantes a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán; descartó que haya sido únicamente con el Senador con licencia, Raúl Morón Orozco.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que sostiene diálogo con todos los aspirantes que participan en el proceso interno de Morena y enfatizó que no hay nada que ocultar al respecto. 

“Se tuvo una reunión con algunos aspirantes y entre Raúl Morón, Carlos Torres Piña, Gaby Molina, Celeste Asensio, Gladyz Butanda, Ernesto Núñez, porque se registró Ernesto en la convocatoria de Morena, y Fabiola Alanís”.

Destacó, no hubo reuniones individuales con los aspirantes, más bien dejó entrever que eso sería una noticia falsa, pues apuntó este fin de semana circuló un video en que se afirmaba la visita de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo a Zamora, pero aclaró, es un video del 2024 cuando era candidata a la presidencia.

Ramírez Bedolla subrayó, el proceso interno de Morena es un proceso federal, que lleva la Comisión de Elecciones y Alianzas encabezada por Citlalli Hernández, quien va a realizar las encuestas y ellos son los que van a dar a conocer los resultados, dijo.

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