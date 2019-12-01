Gobernador Alfredo Ramírez, dijo respetar que diputados abandonaron sesión solemne

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 13:36:48

Apatzingán Michoacán a 22 de octubre del 2025.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció sobre el retiro de siete diputados locales de la Sesión Solemne realizada en Apatzingán, asegurando que se trata de un ejercicio de "libertad de acción" que respeta.

Al ser cuestionado sobre la situación, el mandatario estatal añadió que este tipo de situaciones son "hasta normal en el Congreso del Estado" y que su gobierno "respeta su actuar, su tema propio de ellos".

La salida de los diputados locales de diversas fracciones ocurrió casi inicio de la esion y fue como parte de una protesta por lo que llamaron "falta de sensibilidad institucional", al realizar el acto protocolario tras el reciente asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo.

Al término de la sesión, se llevó a cabo el desfile cívico-militar , sobre las calles y banquetas se dieron cita familias enteras para disfrutar del evento .