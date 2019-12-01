Gloria López Mercado, nueva rectora de la Universidad de la Ciénega

Gloria López Mercado, nueva rectora de la Universidad de la Ciénega
18 de Agosto de 2025
Sahuayo, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Gloria Janneth López Mercado fue designada rectora de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (Ucemich), en sustitución de Sergio Miguel Cedillo Fernández, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem). 

Con este nombramiento, López Mercado hace historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la rectoría de la Ucemich, respaldada por una sólida trayectoria académica, científica y de investigación.

Es ingeniera Química, maestra y doctora en Ciencias en Ingeniería Química; además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel I, lo que la distingue como una profesional de excelencia en su campo.

La llegada de la académica michoacana a la rectoría representa un paso firme en la consolidación de liderazgos femeninos en el sector educativo de Michoacán, así como en la construcción de mayores oportunidades de igualdad en los espacios de decisión.

Noventa Grados
