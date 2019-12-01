Gladyz Butanda teje puentes institucionales con alcaldes de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 12:20:51

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) es un espacio de escucha constante donde alcaldes, líderes sociales y el pueblo en general tienen siempre una puerta abierta cuando de transformar la movilidad de Michoacán se trata, enfatizó la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías.

Bajo esta premisa, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan recibió a alcaldesas y alcaldes de diferentes regiones del estado, con quienes tejió puentes institucionales para diseñar proyectos que mejoren la movilidad y potencien el desarrollo urbano de sus municipios.

Entre las y los alcaldes recibidos en la Sedum se encuentran Diana Caballero, de Queréndaro; María Lourdes Padilla Espinoza, de Briseñas; Humberto Jiménez Solís, de Los Reyes; Manuel Gálvez Sánchez, de Sahuayo; Gerardo Olloqui Estrada, de Jiquilpan; Joel Aguilar Enríquez, de Tlazazalca; Andrés Aguilar Mendoza, de Coahuayana; José Antonio González Flores, de Pajacuarán, y Froylán Zambrano López, de Villamar, entre otros.

Gladyz Butanda subrayó que estas reuniones responden a la visión municipalista del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, bajo la cual se trabaja por el bienestar del pueblo sin distingos partidistas.