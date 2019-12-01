Gladyz Butanda supervisa pruebas para videomapping del Planetario de Morelia

Gladyz Butanda supervisa pruebas para videomapping del Planetario de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:45:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, supervisó pruebas del videomapping del Planetario de Morelia, uno de los principales atractivos de este recinto, cuya remodelación avanza sin contratiempos. 

Estas pruebas, explicó Gladyz Butanda, tuvieron como objetivo verificar si la estructura actual del recinto permitía implementar la tecnología del mapping y el resultado fue exitoso.

La calibración del videomapping se llevó a cabo tras una visita de supervisión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien estimó que la obra quedará concluida en septiembre de este año.

Cabe mencionar que, además de videomapping, el planetario de la capital contará con sala de proyección, museo interactivo, sala de LEGO, así como con un telescopio astronómico profesional que posicionará al recinto como referente de divulgación científica a escala nacional e internacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Choque sobre la Matamoros-Reynosa deja al menos 4 muertos; hay un menor entre ellos
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Más información de la categoria
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Hallan seis cuerpos en Apatzingán, Michoacán; todos tenían impactos de bala
Defensa de Alejandro “N” pedirá proceso abreviado para el periodista; está acusado de violación
Comentarios