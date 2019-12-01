Gladyz Butanda supervisa pruebas para videomapping del Planetario de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:45:26

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, supervisó pruebas del videomapping del Planetario de Morelia, uno de los principales atractivos de este recinto, cuya remodelación avanza sin contratiempos.

Estas pruebas, explicó Gladyz Butanda, tuvieron como objetivo verificar si la estructura actual del recinto permitía implementar la tecnología del mapping y el resultado fue exitoso.

La calibración del videomapping se llevó a cabo tras una visita de supervisión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien estimó que la obra quedará concluida en septiembre de este año.

Cabe mencionar que, además de videomapping, el planetario de la capital contará con sala de proyección, museo interactivo, sala de LEGO, así como con un telescopio astronómico profesional que posicionará al recinto como referente de divulgación científica a escala nacional e internacional.