Gladyz Butanda presenta Plan de Movilidad a jóvenes de Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 17:48:19

Apatzingán, Michoacán, 9 de agosto de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, participó en el foro “Hay Relevo”, que organizó el Instituto de la Juventud Michoacana en Apatzingán, para exponer los alcances del Plan de Movilidad que la dependencia a su cargo ejecuta en Michoacán.

Gladyz Butanda presentó como obras insignia del Gobierno de Michoacán los teleféricos de Morelia y Uruapan, sistemas de transporte aéreo que, subrayó, transformarán la movilidad y la manera de transportarse en la entidad.

“Estamos revolucionando y transformando la movilidad con los teleféricos de Morelia y Uruapan, dos medios de transporte aéreo que facilitarán los traslados de miles de jóvenes estudiantes”, subrayó en presencia del titular Instituto de la Juventud Michoacana, Lenin López García, así como del regidor de Apatzingán, Hugo Molina Monroy.

Precisó que, en el caso específico de Morelia, se proyecta beneficiar a cuando menos 33 mil 289 estudiantes de 92 instituciones académicas distintas, con lo que, señaló, se hace valer tanto el derecho a la educación como a la movilidad.

Remarcó que la dependencia a su cargo seguirá promoviendo mecanismos de transporte y obras que fortalezcan la infraestructura de Michoacán de manera incluyente, tal y como lo establece Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo.