Gladyz Butanda gestiona ante Conagua planta potabilizadora para Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 15:18:16
Ciudad de México, a 5 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, encabezó gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para construir una planta potabilizadora en la Tenencia Morelos, a través de la cual se busca abastecer del líquido vital a un tercio de la población capitalina; es decir, a un aproximado de 300 mil habitantes. 

La gestión de Gladyz Butanda se consolidó ante funcionarios federales como Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, y Jorge Joaquín González Bezares, coordinador del Plan Lázaro Cárdenas.

En la reunión, la funcionaria estatal remarcó la importancia de edificar plataformas de abastecimiento que permitan garantizar el derecho al agua en la capital michoacana, especialmente ante el inicio del programa Vivienda para el Bienestar.

Asimismo, se presentaron propuestas de intervención que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) proyecta en las zonas aledañas al manantial La Mintzita y la localidad de El Correo, con el fin de impulsar espacios públicos bajo una perspectiva de sostenibilidad ambiental.

