Gladyz Butanda establece vínculo con la Federación para impulsar Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se reunió con Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), y Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para delinear una ruta que permita potenciar los alcances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan expuso la manera en que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ha alineado sus proyectos, programas y obras al plan que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resarcir el tejido social de Michoacán.

En esa lógica se reunió con Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banobras, donde el eje central de la conversación fue el Morebus, proyecto que además de estar alineado al Plan Michoacán, proyecta beneficiar a por lo menos 79 mil 795 usuarias y usuarios diarios.

En lo que respecta a la reunión con Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la funcionaria compartió diferentes reflexiones en torno al plan, a través del cual se invertirán 292 millones de pesos y mil 509 millones en créditos para pequeños y medianos productores, priorizando aguacate, limón, mango, berries y caña de azúcar.

La secretaria Gladyz Butanda se comprometió a fungir como enlace del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ante dependencias federales, a fin de aterrizar sus alcances también a nivel local mediante la gestión proyectos y obras con enfoque social.