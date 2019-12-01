Gladyz Butanda entrega tarjetas del teleférico en Cecytem Uruapan

Gladyz Butanda entrega tarjetas del teleférico en Cecytem Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 19:52:12
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Uruapan, Michoacán, 16 de abril de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, entregó tarjetas prepago de transporte público a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (Cecytem) plantel Uruapan, previo a la inauguración de este medio de transporte aéreo. 

En la entrega, Gladyz Butanda señaló que el teleférico será una plataforma que, además de ofrecer un servicio de transporte digno y eficiente, conectará a miles de estudiantes con sus espacios de aprovechamiento académico. 

“La movilidad es un derecho clave que impulsará el desarrollo educativo de las y los estudiantes en Uruapan, al ser un incentivo que facilitará sus traslados diarios”, remarcó la funcionaria en presencia del director general del Cecytem, Juan Carlos Velasco Procell.

La arquitecta de los teleféricos destacó, además, que este sistema es una herramienta de traslado que reducirá la deserción escolar en el estado y mejorará el día a día de las y los estudiantes del municipio.

Por su parte, Juan Carlos Velasco Procell se dijo agradecido por considerar al Cecytem en la dispersión de tarjetas gratuitas para este medio de transporte que, coincidió, incentiva el desarrollo educativo en Uruapan. 

Gladyz Butanda enfatizó que la tarjeta que hoy se entregó a estudiantes del Cecytem modernizará el trasporte público del municipio al poderse utilizar tanto en el teleférico como en los autobuses urbanos recién renovados en la Perla del Cupatitzio.

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