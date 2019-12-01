Gladyz Butanda continúa construyendo obras complementarias del teleférico en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, dio continuidad a la construcción de las 22 obras complementarias que acompañarán al teleférico de Uruapan con el arranque de un skatepark en la estación 5 de este transporte aéreo.

Al poner en marcha la construcción del skatepark de Uruapan, que será el más grande de su tipo en Michoacán, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) dio a conocer que hasta el momento la dependencia a su cargo ha iniciado la edificación de 12 obras complementarias del teleférico.

Entre estas destaca la rehabilitación de las calles Wenceslao Victoria, Antonio Martínez, Francisco Carmona, República de Perú, República de Panamá y República de El Salvador, además de un cruce seguro en el mercado del poniente.

“Estamos avanzando en la construcción de las 22 obras complementarias que trajo consigo el teleférico, porque no sólo se trata de ofrecer un nuevo medio de transporte, sino también de mejorar la imagen urbana de Uruapan”, enfatizó.

Gladyz Butanda denotó confianza en que las obras proyectadas con la construcción del teleférico culminarán a la par del transporte aéreo, entre las que se encuentran cruces seguros, la construcción de una unidad deportiva y le edificación de un sendero seguro en el municipio.