Gladyz Butanda alinea proyectos de movilidad a Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 09:59:54

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- En apego al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, impulsa el rescate de espacios públicos para concebir áreas de sana recreación y contribuir en el resarcimiento del tejido social del estado.

Los proyectos que la arquitecta Gladyz Butanda ha alineado al Plan Michoacán se ven reflejados en obras como la rehabilitación de la laguna de Chandio, en Apatzingán; el parque ecoturístico de presa La Luz, en Jacona; o la construcción de la macroglorieta de Villas del Pedregal, en Morelia.

Dichas acciones tienen una similitud: están enfocados en la recuperación de espacios para convertirlos en áreas recreativas donde niñas, niños, jóvenes y adultos mayores pueden desenvolverse de manera sana y hacer comunidad.

La inversión no ha sido menor, por ejemplo, en la laguna de Chandio la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) destinó 39 millones 399 mil pesos; en la presa de La Luz, 29 millones 774 mil 588 pesos, y otros 20 millones de pesos en la macroglorieta de Villas del Pedregal.

“En la reconstrucción del tejido social de nuestro estado no podemos escatimar, por eso celebro que este tipo de obras se vayan a seguir impulsando mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, dijo al respecto la funcionaria estatal.

Al aterrizar su postura, refirió que seguirá promoviendo obras y acciones encaminadas a atender las causas sociales, a fin de ganarle terreno a la delincuencia mediante el rescate de espacios y la construcción de áreas de sana recreación.