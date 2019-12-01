Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de proteger la economía de las familias, la diputada Giulianna Bugarini defendió modificaciones a la Ley de Ingresos de Morelia para 2027, aprobada en comisiones, para evitar cobros excesivos y garantizar que los servicios públicos estén al alcance de todas y todos.

La presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública explicó que se revisaron 157 puntos entre adiciones y modificaciones a la propuesta municipal, que contempla ingresos por alrededor de cinco mil millones de pesos. Entre los cobros cuestionados destacó servicios de bienestar animal superiores a los 15 mil pesos, tarifas deportivas comparables a las de establecimientos privados y conceptos relacionados con guarderías y preescolares municipales, en los que también se realizaron modificaciones para proteger la economía familiar.

Asimismo, Bugarini reiteró su rechazo al aprovechamiento comercial del Palacio Municipal y destacó que no se permitirán incrementos superiores al 5% sin una justificación técnica. Cuestionó que, pese a los recursos que recauda el Ayuntamiento, las familias morelianas sigan sin ver mejoras suficientes en servicios básicos como agua potable, alumbrado y pavimentación.

“Morelia no necesita un gobierno que cobre más, sino uno que haga más por su gente. El dinero de las y los morelianos se respeta y desde el Congreso seguiremos defendiendo sus intereses, porque Morelia debe ser una ciudad para todas y todos, no una ciudad de privilegios”, concluyó.