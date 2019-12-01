Giulianna Bugarini: Morena celebra 15 años de lucha popular, transformación y justicia social

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Giulianna Bugarini afirmó que los principios que defendió desde las primeras asambleas de Morena siguen orientando su responsabilidad pública: poner al pueblo en el centro, combatir los privilegios y transformar las demandas sociales en derechos. “Las responsabilidades cambian, pero la causa por la que comenzamos sigue siendo la misma”, expresó.

La coordinadora del Grupo parlamentario de Morena destacó que este miércoles, a las 17:00 horas, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena celebrará en el Auditorio Nacional los primeros 15 años del movimiento, bajo la consigna “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Señaló que el encuentro servirá para reunir a quienes han construido esta historia y renovar el compromiso con la transformación del país.

Recordó que Morena nació desde abajo, en plazas, calles, colonias y comunidades, frente a un régimen que había convertido la corrupción en forma de gobierno y abandonado a millones de familias. No surgió de acuerdos entre élites, sino de la organización de quienes se negaron a aceptar que México estuviera condenado a la desigualdad.

Bugarini señaló que aquella lucha llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, convirtió las pensiones y becas en derechos constitucionales, recuperó la rectoría nacional sobre los recursos estratégicos y abrió el camino para que Claudia Sheinbaum se convirtiera en la primera mujer Presidenta de México. “Ésa es la dimensión histórica de lo que construimos”, sostuvo.

“Celebrar también significa asumir lo que sigue: mantener a Morena lejos de las ambiciones personales, regresar permanentemente al territorio y profundizar la transformación en todos los municipios de Michoacán. Venimos de la organización popular y solamente podremos avanzar si seguimos caminando junto al pueblo”, concluyó Bugarini Torres.