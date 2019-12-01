Giulianna Bugarini llama a Rectoría de la UMSNH a respetar la ley y no confundir a la comunidad universitaria

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini, llamó a la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a respetar la Ley Orgánica y el Estatuto Universitario, luego de advertir posibles inconsistencias jurídicas en la convocatoria para la renovación de la Rectoría durante el periodo 2027-2031.

“La comunidad universitaria merece certeza, no confusión. La autonomía universitaria no significa que las autoridades puedan actuar al margen de la ley. Nadie está por encima de las normas que rigen a nuestra Máxima Casa de Estudios”, señaló.

Bugarini explicó que existen aspectos de la convocatoria que requieren una aclaración jurídica inmediata, entre ellos la pretensión de excluir la revisión judicial de los actos universitarios, la atribución al Consejo Universitario de facultades de validación que la Ley Orgánica confiere a una Comisión Especial y la incorporación de requisitos de elegibilidad que podrían restringir indebidamente la participación.

Asimismo, señaló que debe acreditarse que las bases y el calendario de la convocatoria fueron aprobados formalmente por el Consejo Universitario, pues el documento aparece suscrito únicamente por la rectora y el secretario general. “No basta con anunciar un proceso como democrático; es indispensable que cada una de sus etapas respete la legalidad, los derechos de la comunidad nicolaita y las atribuciones establecidas en la normativa universitaria”, afirmó.

Finalmente, la legisladora recordó que el Congreso del Estado aprobó disposiciones para dar certeza jurídica a la sucesión rectoral y reiteró que la autonomía universitaria debe ejercerse con pleno respeto al marco legal.

“Desde el Congreso respetamos y defendemos la autonomía de la Universidad Michoacana, pero también tenemos la responsabilidad de exigir que se cumpla la ley. Hacemos un llamado a Rectoría para que aclare estas inconsistencias, evite generar incertidumbre y garantice que la renovación de la Rectoría se conduzca con transparencia, legalidad y absoluto respeto a la comunidad universitaria”, concluyó.