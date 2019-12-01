Giulianna Bugarini llama a fortalecer la organización territorial para construir la transformación de Morelia

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Tras el encuentro con más de 300 liderazgos y representantes de distintos sectores de Morelia, la diputada local Giulianna Bugarini aseguró que comienza una nueva etapa de organización, participación y trabajo territorial para construir, junto a las y los morelianos, un proyecto de transformación que responda a las necesidades de las colonias, comunidades y tenencias de la capital michoacana.

Bugarini destacó que el compromiso asumido durante el encuentro no debe quedarse en una reunión, sino convertirse en un esfuerzo permanente de cercanía con la ciudadanía, donde cada liderazgo contribuya a escuchar, recoger propuestas y fortalecer la participación de las familias que durante años han esperado soluciones a los problemas más urgentes de su entorno.

“Lo que vivimos fue mucho más que un encuentro. Fue la expresión de mujeres y hombres que aman profundamente a Morelia y que están dispuestos a trabajar por ella. Hoy tenemos una responsabilidad compartida: regresar a nuestras colonias, escuchar a nuestras vecinas y vecinos y demostrar que la transformación se construye desde abajo, con organización, compromiso y mucho territorio”, expresó.

La legisladora señaló que esta nueva etapa también representa una oportunidad para ampliar el diálogo con la ciudadanía y construir una agenda que coloque en el centro las necesidades de la población, particularmente el acceso al agua potable, la recuperación de espacios públicos, el mejoramiento de las calles, el alumbrado y la atención a los servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

En ese sentido, sostuvo que Morelia cuenta con mujeres y hombres comprometidos con sus comunidades, cuya experiencia y conocimiento del territorio serán fundamentales para impulsar un proyecto cercano a la gente. Reiteró que su decisión de buscar la Coordinación Municipal de la Transformación de Morena responde precisamente a la convicción de que la capital necesita una nueva forma de trabajar, con presencia permanente en las colonias y capacidad para escuchar y atender las demandas ciudadanas.

Asimismo, Bugarini reconoció que la transformación que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha demostrado que es posible impulsar grandes proyectos de desarrollo sin perder de vista el bienestar del pueblo, por lo que consideró indispensable que Morelia avance bajo esa misma visión, donde las obras, los servicios y las oportunidades lleguen a todas las comunidades, sin distinciones ni privilegios.

Finalmente, la diputada reiteró que el respaldo y la disposición de los liderazgos territoriales representan una responsabilidad que asumirá con trabajo, cercanía y resultados, convencida de que el futuro de Morelia debe construirse con la participación de quienes conocen y viven diariamente la realidad de la ciudad.

“Este camino no lo voy a recorrer sola, lo vamos a recorrer juntas y juntos. Porque Morelia no se transforma desde un escritorio ni con promesas, se transforma caminando sus calles, escuchando a su gente y trabajando todos los días. Tenemos la fuerza, tenemos las ganas y, sobre todo, tenemos un profundo amor por nuestra ciudad. Vamos a seguir organizándonos, porque Morelia merece más y su transformación la vamos a construir entre todas y todos”, concluyó.