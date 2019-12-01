Giulianna Bugarini invita a jóvenes a registrarse en la Beca Gertrudis Bocanegra: un programa de apoyo para los estudiantes

Giulianna Bugarini invita a jóvenes a registrarse en la Beca Gertrudis Bocanegra: un programa de apoyo para los estudiantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 16:55:05
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Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La experiencia de Giulianna Bugarini al frente de la Secretaría del Bienestar y ahora como presidenta de la Junta de Coordinación Política le permite orientar con claridad a las y los jóvenes sobre los apoyos disponibles para continuar sus estudios. Por ello, los invitó a completar hoy su registro en la Beca Gertrudis Bocanegra.

Este programa, creado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entrega mil 900 pesos bimestrales para apoyar los gastos de transporte de estudiantes de educación superior. El recurso se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar y puede recibirse hasta por 40 meses, mientras se mantengan los requisitos.

Para solicitarla es necesario tener hasta 29 años y estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior susceptible de atención en Michoacán. Las y los interesados deberán contar con CURP certificada, Clave de Centro de Trabajo de su institución y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

En caso de ser menor de edad, también deberán registrarse los datos de la madre, padre, tutora o tutor, junto con su CURP certificada, número de celular, correo electrónico e identificación oficial digitalizada.

“Que una joven o un joven abandone la universidad por no tener dinero para trasladarse significa perder talento y cerrar oportunidades. Esta beca ayuda a que el transporte no se convierta en una barrera para concluir una carrera profesional”, expresó Bugarini.

El registro se realiza en el sitio oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra. Las y los aspirantes deben iniciar sesión con su Llave MX, capturar sus datos personales y escolares, descargar el comprobante y esperar la validación de la información. Todo el procedimiento es gratuito.

La presidenta de la JUCOPO recordó que la convocatoria cierra este 9 de octubre, por lo que llamó a las y los estudiantes a no dejar pasar la oportunidad. Para recibir orientación también pueden comunicarse al 55 1162 0300.

“La educación pública transforma vidas cuando está acompañada de condiciones reales para estudiar. A las y los jóvenes de Michoacán les decimos: revisen sus documentos, concluyan su registro y ejerzan este derecho”, finalizó.

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