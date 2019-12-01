Giulianna Bugarini, el liderazgo joven con experiencia política que busca coordinar Morena en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 12:15:16

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- Giulianna Bugarini se ha consolidado como una de las figuras jóvenes de Morena en Michoacán, con una trayectoria que combina experiencia política, liderazgo y cercanía con la gente.

Desde su participación como fundadora de Morena, ha ocupado espacios importantes de decisión: fue secretaria del bienestar a nivel estatal, se convirtió en la primera mujer en dirigir el partido Morena en Michoacán, luego fue presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, actualmente es consejera nacional y preside la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Su trayectoria también está marcada por el impulso de reformas en favor de las mujeres, la niñez y las familias michoacanas, así como por su trabajo territorial en las colonias y tenencias de Morelia.

Hoy, Giulianna Bugarini busca la coordinación de Morena en Morelia, respaldada por una trayectoria que combina juventud, experiencia, capacidad de organización y conocimiento de las necesidades de la ciudad.