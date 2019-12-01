Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.– Pese a las suspensiones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, este día Rectoría insiste en promover el proceso de sucesión rectoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ante lo cual la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini, exigió a las autoridades universitarias detener dicho procedimiento, acatar las resoluciones judiciales y respetar la ley.

La diputada precisó que las resoluciones ordenan expresamente no ejecutar la convocatoria publicada el 14 de noviembre en la Gaceta Nicolaita, impedir la designación de la persona titular de la Rectoría prevista para el 1 de diciembre, así como su toma de protesta programada para el 8 de enero de 2027. Asimismo, establecen que deberá garantizarse la continuidad de las actividades académicas, administrativas y los servicios ordinarios de la Universidad.

Bugarini advirtió que la insistencia de Rectoría en continuar con este procedimiento, pese a las suspensiones judiciales vigentes, podría constituir un desacato. Enfatizó que las determinaciones judiciales no son simples formalidades, sino mandatos de cumplimiento obligatorio, y que la autonomía universitaria no otorga facultades para desconocerlas ni actuar al margen del orden jurídico.

Finalmente, sostuvo que la Universidad Michoacana merece una sucesión rectoral con certeza jurídica, transparencia y legitimidad. Reiteró que ninguna autoridad está por encima de la ley, que la autonomía universitaria se defiende respetándola y que la democracia no puede construirse desconociendo las resoluciones de los tribunales.

Nota editorial: antes de publicar, conviene confirmar si existe una determinación judicial que acredite formalmente el desacato señalado en el título.