Ginna Guzmán se reúne con el PJ de Querétaro

Ginna Guzmán se reúne con el PJ de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:47:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, Ginna Guzmán, sostuvo una mesa de trabajo con el presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, en la que se destacó la relevancia histórica, institucional y social de la labor que, a lo largo de distintas generaciones, han desempeñado el Tribunal y las instituciones que lo integran en la impartición de justicia en la entidad.

Derivado de este encuentro, se presentó ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios la Iniciativa de Decreto para que la LXI Legislatura del Estado de Querétaro declare el año 2026 como el Año del Bicentenario del Poder Judicial, estableciendo un precedente de reconocimiento a su papel fundamental en la vida democrática e institucional del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a tres presuntos responsables de lesiones calificadas y amenazas, en Venustiano Carranza, Michoacán
Despliegan a más de 600 elementos de seguridad estatal y federal en Hidalgo, ante ola de violencia
Hallan cadáver maniatado en tenencia de Tarímbaro, Michoacán
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
En Tingambato, Michoacán detiene la GC a seis sujetos, traían rifles de asalto y ropa táctica 
Rescate contrarreloj en la Tierra Caliente: fuerzas federales y estatales liberan a secuestrado tras 20 días en manos de criminales en Apatzingán, Michoacán 
Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán
Comentarios