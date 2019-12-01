Ginna Guzmán se reúne con el PJ de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, Ginna Guzmán, sostuvo una mesa de trabajo con el presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, en la que se destacó la relevancia histórica, institucional y social de la labor que, a lo largo de distintas generaciones, han desempeñado el Tribunal y las instituciones que lo integran en la impartición de justicia en la entidad.

Derivado de este encuentro, se presentó ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios la Iniciativa de Decreto para que la LXI Legislatura del Estado de Querétaro declare el año 2026 como el Año del Bicentenario del Poder Judicial, estableciendo un precedente de reconocimiento a su papel fundamental en la vida democrática e institucional del estado.