Gestionará Reyes Galindo eficientar procesos de exportación en empaques de mango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 09:23:44
Gabriel Zamora, Mich., 21 de febrero de 2025.- "Es urgente tomar medidas para hacer más eficiente los procesos de exportación del mango y para ello se requiere que haya vigilancia por parte de la policía auxiliar en los empaques de este producto en la Tierra Caliente, cuando los elementos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) realicen inspecciones, para ello, gestionaré un acercamiento directo entre los productores y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla", afirmó Reyes Galindo Pedraza,  diputado por el Distrito 22 de Múgica. 

Así lo mencionó al tomar la palabra el legislador en el marco del Foro Internacional del Mango 2026, que se desarrolló en la comunidad de Los Cajones, del municipio de Gabriel Zamora, donde mencionó que es un tema que le han expresado los alcaldes de la región, para poder  atender de una mejor manera la línea de este sistema producto desde el corte, hasta su comercialización. 

"Nuestra gente, reconoce el mango como un elemento identitario de esta zona de la Tierra Caliente que genera economía, por lo menos a 11 municipios en esta región; además que es el sostén de cientos, si no es que a lo mejor de miles de familias para esta zona, de ahí  la importancia de contar con más  y mejores medidas para garantizar la comercialización", indicó Reyes Galindo.


En ese contexto,  el diputado por el Distrito 22 hizo aseguró que realizará formalmente la gestión ante el gobernador para revisar  que la intervención de la USDA durante la inspección en los empaques de mango se realice bajo la vigilancia de la Policía Auxiliar y que ello garantice además,  precios justos para los productores. 

"Vamos a apoyar para que este sector económico productivo dedicado al mango, tengan una mayor certeza en su actividad y para ello buscaré que podamos llevar a cabo una reunión de trabajo con el titular del Ejecutivo estatal, como ha sucedido con otros sistemas producto y darle una solución a sus demandas", reiteró. 

 Por último,  el legislador dijo que lo más importante es que se fortalezca el sistema producto del mango, que representa además de un tema de arraigo cultural en esta región, el sostén de cientos o miles de familia para esta zona.

